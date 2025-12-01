Projection film Cinéma Paradiso route de Vichy Dompierre-sur-Besbre

Projection film Cinéma Paradiso

2025-12-12 20:00:00

2025-12-12

2025-12-12

Projection du film Cinéma Paradiso dans le cadre de la clôture du ciné-club des médiathèques de Jaligny-sur-Besbre et Dompierre-sur-Besbre

route de Vichy Cinéma René Fallet Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 59 56 cinemarenefallet@orange.fr

English :

Screening of the film Cinéma Paradiso as part of the closing ceremony of the ciné-club organized by the Jaligny-sur-Besbre and Dompierre-sur-Besbre media libraries

German :

Vorführung des Films Cinema Paradiso im Rahmen des Abschlusses des Filmclubs der Mediatheken von Jaligny-sur-Besbre und Dompierre-sur-Besbre

Italiano :

Proiezione del film Cinéma Paradiso nell’ambito della sessione conclusiva del cineclub gestito dalle mediateche di Jaligny-sur-Besbre e Dompierre-sur-Besbre

Espanol :

Proyección de la película Cinéma Paradiso en el marco de la sesión de clausura del cineclub de las mediatecas de Jaligny-sur-Besbre y Dompierre-sur-Besbre

