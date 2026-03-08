PROJECTION FILM D’ANIMATION JEUNESSE

13, Place du Marché Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Projection d’un film d’animation pour enfants dès 8 ans. Un après-midi de découvertes et de magie au cinéma !

Venez vivre une expérience cinématographique inoubliable avec une projection d’un film d’animation spécialement conçu pour les enfants dès 8 ans. Ce film invite les jeunes spectateurs à découvrir un monde imaginaire riche en couleurs et en émotions. C’est l’occasion idéale pour leur offrir un moment de détente et de rêve tout en cultivant leur imaginaire et leur curiosité.

Gratuit, sur inscription. .

13, Place du Marché Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 19 07 bibliotheque@ville-servian.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of an animated film for children aged 8 and over. An afternoon of discovery and magic at the cinema!

L’événement PROJECTION FILM D’ANIMATION JEUNESSE Servian a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34