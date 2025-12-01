Projection Film de Noël Audierne
Projection Film de Noël Audierne lundi 22 décembre 2025.
Projection Film de Noël
Biocoop Audierne Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 15:00:00
fin : 2025-12-22 16:30:00
Date(s) :
2025-12-22
Projection du film de Noël pour les enfants !
L’Apprenti du Père Noël
Un film de Luc Vinciguerra et Paulette Victor-Lifton
Le Père Noël cherche un successeur pour perpétuer la magie de Noël…
C’est alors qu’il rencontre Nicolas, un jeune orphelin australien plein de gentillesse, mais qui devra apprendre à croire en lui pour accomplir sa mission !
Un joli conte plein d’humour, de tendresse et d’esprit de Noël.
22/12/2025
Librairie Biocoop Audierne
15h00
Les enfants (et leurs parents !) sont les bienvenus pour partager un moment magique et chaleureux autour du grand écran ! .
Biocoop Audierne Audierne 29770 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Projection Film de Noël Audierne a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz