Projection Film de Noël Audierne

Projection Film de Noël

Biocoop Audierne Audierne Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-12-22 15:00:00

fin : 2025-12-22 16:30:00

Projection du film de Noël pour les enfants !

L’Apprenti du Père Noël

Un film de Luc Vinciguerra et Paulette Victor-Lifton

Le Père Noël cherche un successeur pour perpétuer la magie de Noël…

C’est alors qu’il rencontre Nicolas, un jeune orphelin australien plein de gentillesse, mais qui devra apprendre à croire en lui pour accomplir sa mission !

Un joli conte plein d’humour, de tendresse et d’esprit de Noël.

Librairie Biocoop Audierne

Les enfants (et leurs parents !) sont les bienvenus pour partager un moment magique et chaleureux autour du grand écran ! .

Biocoop Audierne Audierne 29770 Finistère Bretagne

