Projection – film documentaire Borderline FIAP Paris Paris
Venez découvrir le film documentaire Borderline dans l’auditorium du FIAP !
Réalisé par Antoine Bonzon, Benoît Bizard • Écrit par Antoine Bonzon, Benoît Bizard • 2020 • 52 minutes • VOST
SYNOPSIS : Le film vous invite à une immersion musicale et poétique en Palestine. Différents quotidiens se dévoilent dans l’intimité de musiciennes et musiciens pratiquant rap, punk-rock, musique classique ou traditionnelle.
Dans le cadre du Festival de Paris 14 Territoire de cinéma.
lundi 29 septembre | 20H00 à 21H00
______________________________________________________________________
Le lundi 29 septembre 2025
de 20h00 à 21h00
gratuit
Sur inscription :
Tout public.
FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris
https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr