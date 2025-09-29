Projection – film documentaire Borderline FIAP Paris Paris

Projection – film documentaire Borderline FIAP Paris Paris lundi 29 septembre 2025.

Venez découvrir le film documentaire Borderline dans l’auditorium du FIAP !

Réalisé par Antoine Bonzon, Benoît Bizard • Écrit par Antoine Bonzon, Benoît Bizard • 2020 • 52 minutes • VOST

SYNOPSIS : Le film vous invite à une immersion musicale et poétique en Palestine. Différents quotidiens se dévoilent dans l’intimité de musiciennes et musiciens pratiquant rap, punk-rock, musique classique ou traditionnelle.

Dans le cadre du Festival de Paris 14 Territoire de cinéma.

lundi 29 septembre | 20H00 à 21H00

______________________________________________________________________

gratuit

Sur inscription :

Tout public.

FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris

https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr