Projection film documentaire Dastum, la maison des sources Espace sportif Croas Ver Combrit

La municipalité s’associe à l’association Ti Brezhoneg Ar Vro Vigouden et propose la projection du film documentaire Dastum, la maison des sources , réalisé par Giuseppe De Vecchi.
Film en breton sous-titré en français. Projection en présence de Yuna Drapier qui expliquera son travail sur le breton du Pays bigouden.
Séance suivie d’un Merenn Vihan (goûter bigouden composé d’un chotenn, lard, pain doux, miche beurrée…).
Entrée libre pour la séance, 6€ pour le goûter. .
Espace sportif Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14
