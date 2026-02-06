Projection film documentaire Dastum, la maison des sources Espace sportif Croas Ver Combrit

Projection film documentaire Dastum, la maison des sources

Espace sportif Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit Finistère

La municipalité s’associe à l’association Ti Brezhoneg Ar Vro Vigouden et propose la projection du film documentaire Dastum, la maison des sources , réalisé par Giuseppe De Vecchi.

Film en breton sous-titré en français. Projection en présence de Yuna Drapier qui expliquera son travail sur le breton du Pays bigouden.

Séance suivie d’un Merenn Vihan (goûter bigouden composé d’un chotenn, lard, pain doux, miche beurrée…).

Entrée libre pour la séance, 6€ pour le goûter. .

