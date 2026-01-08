PROJECTION FILM DOCUMENTAIRE DE BRIQUES ET DE TÔLES CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud

PROJECTION FILM DOCUMENTAIRE DE BRIQUES ET DE TÔLES

CAFÉ DU BURGAUD 23 place de la halle Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

En présence de la réalisatrice d’un cadreur et d’une architecte du projet de logements en autogestion du documentaire.De briques et de tôles est un projet de film documentaire sur les habitants des favelas de Rio De Janeiro et leur lutte pour améliorer leur quartier.

Le film Au Brésil, le mot favela vient du nom d’une plante du Nordeste qui pousse sur les hauteurs des collines, comme Rocinha, perchée au-dessus de Rio De Janeiro. Cette favela porte en elle l’histoire de milliers de personnes qui luttent pour faire partie de la ville, réguler l’urbanisme fou, restaurer le lien avec l’espace public. Martins, 65 ans, immigré du Nordeste, lève de nouveau le poing contre un projet de téléphérique qu’il juge inutile. D’autres comme Marcia, 35 ans, ont trouvé une solution alternative aux problèmes de logement et d’insalubrité des favelas un chantier d’auto-construction autogéré, Esperança . A qui appartient la ville et comment l’action collective peut changer le cours des choses ? Projection à partir de 21 h, possibilité de dîner avant le spectacle, réservations au 06.49.82.98.49. 5 .

CAFÉ DU BURGAUD 23 place de la halle Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie progcafeduburgaud@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the presence of the director, a cameraman and an architect from the documentary?s self-managed housing project.De briques et de tôles is a documentary film project about the inhabitants of Rio De Janeiro?s favelas and their struggle to improve their neighborhoods.

L’événement PROJECTION FILM DOCUMENTAIRE DE BRIQUES ET DE TÔLES Le Burgaud a été mis à jour le 2026-01-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE