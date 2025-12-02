Projection film documentaire ‘Et si on levait les yeux’ Cinéma Le Penthièvre Lamballe-Armor

Projection film documentaire ‘Et si on levait les yeux’ Cinéma Le Penthièvre Lamballe-Armor mardi 2 décembre 2025.

Projection film documentaire ‘Et si on levait les yeux’

Cinéma Le Penthièvre 16 Rue de Bouin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 18:30:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

une expérience unique menée par un instituteur réalisateur et sa classe de CM2. Pendant 1 an, Gilles Vernet va échanger avec ses élèves, leurs parents et des spécialistes sur la place des écrans dans notre société, avant de les emmener pour 10 jours de déconnexion en pleine nature.

Réalisé par Gilles Vernet .

Cinéma Le Penthièvre 16 Rue de Bouin Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection film documentaire ‘Et si on levait les yeux’ Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André