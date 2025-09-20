Projection film documentaire « Gramoun Grands-Bois » galerie cinq dimensions Saint-Pierre

Projection film documentaire « Gramoun Grands-Bois » galerie cinq dimensions Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Projection film documentaire « Gramoun Grands-Bois » 20 et 21 septembre galerie cinq dimensions La Réunion

Accès libre – Infos 0693 90 70 87

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Film documentaire « Gramoun Grands-Bois »

Réalisation : Céline Aho-Nienne

Ce film met en lumière la mémoire de l’ancienne usine sucrière de Grands-Bois à travers les récits des gramoun, entre témoignages, archives et illustrations animées. Les paysages de canne et la poésie créole y tissent une histoire intime et collective, portée par la réalisatrice Céline Aho-Nienne, originaire de Grands-Bois.

Durée : 26 min.

galerie cinq dimensions 257 avenue du general de gaulle Saint-Pierre 97429 La Réunion La Réunion +262 6262 11 84 34 http://www.cinqdimensions.com Histoire du lieu : L’ancienne usine sucrière de Grands Bois

À Grands Bois, dans le Sud de l’île de La Réunion, se dressait l’une des plus puissantes usines sucrières de la région, aux côtés de Casernes, Le Gol et Pierrefonds. Cette usine a marqué le territoire et les mémoires pendant plus d’un siècle. D’abord propriété de la famille Choppy, elle centralisait les cannes des habitations-sucreries voisines de Manapany, l’Anse, Cafrine et Terre-Rouge.

Au début des années 1920, elle est cédée à la compagnie foncière Maurice-Réunion Limited, qui, peu soutenue par les planteurs locaux, revend l’établissement en 1923 à une société anonyme. En 1946, les Sucreries de Bourbon, sous la direction d’Émile Hugot, reprennent l’ensemble. L’usine fermera définitivement ses portes en 1993.

Parmi les derniers témoins de cette activité sucrière intense, le bâtiment principal – construit au début du XIXe siècle – résiste au temps. Érigé en pierre de basalte, sable de mer et chaux, avec une toiture en bardeaux à l’origine, il a traversé les époques. Ancien atelier, entrepôt, bureau, laboratoire du sucre et du rhum, puis menuiserie métallique, il sera finalement abandonné pendant 15 ans.

Sa majestueuse cheminée, emblème du site, est aujourd’hui protégée au titre des Monuments Historiques depuis 2002. Elle domine encore le paysage de Grands Bois, comme un phare d’un passé industriel intense, fait de labeur, de savoir-faire et de transformation.

Film documentaire « Gramoun Grands-Bois »

Grands-Bois années 1950, cliché René Falcon, Collection famille Falcon