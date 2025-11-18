Projection film documentaire ‘La Forêt’ Bibliothèque site de Lamballe Lamballe-Armor

Projection film documentaire ‘La Forêt’

Bibliothèque site de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-18 18:00:00

fin : 2025-11-18

2025-11-18

En Pologne, Asia et Marek veulent créer un paradis pour leur famille. Ils retapent une maison au milieu d’une forêt où leurs enfants pourront grandir loin des fracas du monde. Mais la frontière avec la Biélorussie est toute proche, et la crise des réfugiés aux portes de l’UE s’invite dans leur Éden.

Réaliseé par Lidia Duda

Pologne, République tchèque 2024 85 minutes

Projection dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale .

Bibliothèque site de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68

