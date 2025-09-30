Projection film documentaire La Galice Centre sportif Croas Ver Combrit

Centre sportif Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit Finistère

Début : 2025-09-30 14:30:00

fin : 2025-09-30 17:30:00

Depuis 2022, des films documentaires de voyage sont projetés à l’espace sportif de Croas-Ver, à l’initiative du CCAS. Les réalisateurs, membres de l’association Le Cercle des Voyageurs, sont présents lors des projections.

Le coup d’envoi du cycle 2025-2026 aura lieu ce 30 septembre avec le film de Michèle et Jean Meuris Galice, labeur, ferveur et traditions .

Dans ce film, les spectateurs découvriront une autre Espagne, sans corrida ni flamenco. Une région autonome, et une langue, le Galleco, qui s’est imposée à côté du castillan national. Toute la Galice est belle, plus encore l’accueil des galiciens, fiers de leur passé, leurs traditions encore empreintes de rites préchrétiens.

Le film voyage entre passé et présent à la rencontre d’une terre et surtout d’une communauté d’hommes et de femmes au caractère fort. .

Centre sportif Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit 29120 Finistère Bretagne

