Projection film documentaire La Loire Centre sportif Croas Ver Combrit mardi 3 mars 2026.

Centre sportif Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit Finistère

Début : 2026-03-03 14:30:00

fin : 2026-03-03 17:30:00

2026-03-03

Depuis 2022, des films documentaires de voyage sont projetés à l’espace sportif de Croas-Ver, à l’initiative du CCAS. Les réalisateurs, membres de l’association Le Cercle des Voyageurs, sont présents lors des projections.

Partis sur Mont Gerbier-de-Jonc, Jean Charbonneau et Dong Wei ont suivi la Loire pas à pas. Ils ont vécu quatre saisons sur le fleuve, observant les paysages, les rives, les poissons et les pêcheurs. La Loire déborde en hiver ou au printemps puis se réduit à des veines d’eau, en tirant ses langues de sable en été. .

