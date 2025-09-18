Projection film documentaire La Loire Centre sportif Croas Ver Combrit
Projection film documentaire La Loire
Centre sportif Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit Finistère
2026-03-03 14:30:00
2026-03-03 17:30:00
2026-03-03
Depuis 2022, des films documentaires de voyage sont projetés à l’espace sportif de Croas-Ver, à l’initiative du CCAS. Les réalisateurs, membres de l’association Le Cercle des Voyageurs, sont présents lors des projections.
Partis sur Mont Gerbier-de-Jonc, Jean Charbonneau et Dong Wei ont suivi la Loire pas à pas. Ils ont vécu quatre saisons sur le fleuve, observant les paysages, les rives, les poissons et les pêcheurs. La Loire déborde en hiver ou au printemps puis se réduit à des veines d’eau, en tirant ses langues de sable en été. .
Centre sportif Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 74 19
