Projection film documentaire Le Pérou Centre sportif Croas Ver Combrit

Centre sportif Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit Finistère

Début : 2026-01-13 14:30:00

fin : 2026-01-13 17:30:00

2026-01-13

Depuis 2022, des films documentaires de voyage sont projetés à l’espace sportif de Croas-Ver, à l’initiative du CCAS. Les réalisateurs, membres de l’association Le Cercle des Voyageurs, sont présents lors des projections.

Le Pérou, synonyme de conquistadores espagnols, de trésors cachés de l’Eldorado !

C’est là-bas qu’emmène le réalisateur Bernard Bruel grâce à son film Pérou, des civilisations et des hommes .

Les spectateurs partent ainsi à la découverte des contrées et des populations mystérieuses de ce pays mythique, de la côte du Pacifique, à la cordillère des Andes en passant par le Machu Pichu et le lac Titicaca. .

