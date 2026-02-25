Projection film documentaire Les semences du futur Audierne

Projection film documentaire Les semences du futur

En mars, le printemps s’installe et nous commençons à semer et planter des graines au cœur de notre potager… Mais d’où viennent ces graines ? Quels sont les enjeux à petites et grandes échelles de leur sélection.

Autour du film documentaire D’Honorine Périno demandons nous l’origine de l’alimentation actuelle et notre impact sur l’évolution de la biodiversité.

À partir de différents points de vue — scientifiques, paysans, acteurs de la filière semencière — le film montre

la diversité des approches pour sélectionner les graines (de la sélection paysanne traditionnelle aux innovations biotechnologiques),

les enjeux posés par les changements climatiques,

la nécessité potentielle de réduire l’usage de produits chimiques dans les champs,

et la façon dont ces choix peuvent influer sur notre capacité à assurer l’alimentation future.

Rendez le 21 Mars, entrée libre & réservation par mail à l’adresse suivante cafe-librairie@biocoop-audierne.com .

Café librairie Biocoop Audierne Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 64 89 82

