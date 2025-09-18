Projection film documentaire Les Terres boréales Centre sportif Croas Ver Combrit

Projection film documentaire Les Terres boréales Centre sportif Croas Ver Combrit mardi 10 février 2026.

Projection film documentaire Les Terres boréales

Centre sportif Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 14:30:00

fin : 2026-02-10 17:30:00

Date(s) :

2026-02-10

Depuis 2022, des films documentaires de voyage sont projetés à l’espace sportif de Croas-Ver, à l’initiative du CCAS. Les réalisateurs, membres de l’association Le Cercle des Voyageurs, sont présents lors des projections.

Le Grand Nord est un monde peu connu, une terre hostile où la glace et l’animal règnent. Depuis plus d’une décennie, Jacques Ducoin a approché ces terres boréales si belles, si fortes et en même temps si fragiles. Il a rencontré ces hommes vivant en symbiose avec elles, et il livre, à travers le film Terres boréales, Alaska, Groenland, Spitzberg et Sibérie , quelques pépites de voyage de la vie en Nord. .

Centre sportif Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 74 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection film documentaire Les Terres boréales Combrit a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Destination Pays Bigouden