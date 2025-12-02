Projection film documentaire L’Himalaya Centre sportif Croas Ver Combrit

Centre sportif Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit Finistère

Depuis 2022, des films documentaires de voyage sont projetés à l’espace sportif de Croas-Ver, à l’initiative du CCAS. Les réalisateurs, membres de l’association Le Cercle des Voyageurs, sont présents lors des projections.

Aujourd’hui, direction l’Himalaya avec Alain Wodey.

Situé entre Bhoutan et Myanmar, Himalaya est un État très discret du nord est de l’Inde. Plusieurs séjours ont été nécessaires pour que se dévoile cette Porte de la Sérénité , État surveillé de près par son grand voisin chinois qui en revendique toujours une partie. Ce sera l’occasion pour les spectateurs de partager des chaleureux moments de vie parmi des communautés de culture tibétaine et certaines populations tribales dépositaires de riches, étonnantes et très variées traditions culturelles, mais aussi religieuses. Un film étonnant sur un État indien à la forte personnalité. .

Centre sportif Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 74 19

