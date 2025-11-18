Projection film documentaire L’Irlande Centre sportif Croas Ver Combrit

Centre sportif Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit Finistère

Début : 2025-11-18 14:30:00

fin : 2025-11-18 17:30:00

Depuis 2022, des films documentaires de voyage sont projetés à l’espace sportif de Croas-Ver, à l’initiative du CCAS. Les réalisateurs, membres de l’association Le Cercle des Voyageurs, sont présents lors des projections.

Les spectateurs sont invités à venir découvrir Irlande, carrément à l’ouest .

Ce film, réalisé par Jean-Luc Diquélou, montre la beauté sauvage de l’Irlande, un roc sur lequel se brisent les vagues de l’océan. Le visiteur reste sous le charme de ses habitants qui clament toujours haut et fort leur identité nationale et culturelle. La Wild Atlantic Way est la route côtière qui va de Cork jusqu’à la frontière d’Irlande du Nord. Un parcours de 2500 km qu’a choisi d’entamer Jean-Luc Diquélou à vélo. .

