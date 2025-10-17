Projection film documentaire “Mes deux seins, journal d’une guérison” Médiathèque de Gasny Gasny

Projection film documentaire “Mes deux seins, journal d’une guérison” Médiathèque de Gasny Gasny vendredi 17 octobre 2025.

Projection film documentaire “Mes deux seins, journal d’une guérison”

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17 20:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Projection film documentaire “Mes deux seins, journal d’une guérison”

Dans le cadre d’ Octobre Rose, vous êtes invités à la projection du film documentaire « Mes deux seins, journal d’une guérison » de Mary Mandy.

La réalisatrice apprend qu’elle a un cancer du sein et décide de filmer in extenso son combat avec la maladie. Et cela devient un film sur la guérison, sur la vie, sur la rage de vivre.

En partenariat avec la Mairie de Gasny. .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr

English : Projection film documentaire “Mes deux seins, journal d’une guérison”

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection film documentaire “Mes deux seins, journal d’une guérison” Gasny a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération