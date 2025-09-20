Projection film documentaire Musée d’archéologie de la Corse Giuncheto

Projection film documentaire Samedi 20 septembre, 15h00 Musée d'archéologie de la Corse Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T16:+

Film documentaire LE MYSTERE BALCHIRIA, réalisé par Marc Azéma, en coproduction avec Passé simple/ ViaStella.

Que représente ce mysterieux personnage, un guerrier, une divinité, un sorcier? Realisée 3000 ans avant les statues-menhirs de Cauria, la stèle de Balchiria est la plus ancienne représentation artistique de la Corse.

Musée d’archéologie de la Corse 20100 Sartène Giuncheto 20100 Corse-du-Sud Corse 04 95 77 01 09

