Projection film documentaire Nant

Mardi 2025-10-21

Film documentaire ET LES POISSONS VOLENT AU DESSUS DE NOS TÊTES de la réalisatrice libanaise Dima El-Horr.

Entre passé et présent, sommeil et éveil , rêves et réalité , au bord de la mer, sur une plage publique de Beyrouth fréquentée uniquement par des hommes, Reda, Adel et Quassem attendent que leur pays tout entier tombe en ruine, plutôt qu’un miracle

Le parcours de ces trois hommes, c’est un prisme pour parler de la déliquescence de la société libanaise.

Prix Zonta du soutien à la création au festival international Visions du réel, la projection aura lieu en présence de la réalisatrice Dima El-Horr.

A l’issue de la production, un moment d’échange et de convivialité sera proposé. Petite laine conseillée.

A 20h30, à La Chapelle des Pénitents

Présenté par DOC-Cévennes en partenariat par Nant Nature Patrimoine et Nant en Transition .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02

English :

Documentary film ET LES POISSONS VOLENT AU DESSUS DE NOS TÊTES by Lebanese director Dima El-Horr.

German :

Dokumentarfilm ET LES POISSONS VOLENT AU DESSUS DE NOS TÊTTES der libanesischen Regisseurin Dima El-Horr.

Italiano :

Film documentario ET LES POISSONS VOLENT AU DESSUS DE NOS TÊTES del regista libanese Dima El-Horr.

Espanol :

Documental ET LES POISSONS VOLENT AU DESSUS DE NOS TÊTES del director libanés Dima El-Horr.

