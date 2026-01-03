Projection film documentaire

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Dans le cadre de la journée Franco-Allemande, Doc-Cévennes propose la projection d’un film documentaire.

Nom du film non transmis à ce jour.

A 18h, à La Chapelle des Pénitents

Présenté par DOC-Cévennes en partenariat par Nant Nature Patrimoine .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Franco-German Day, Doc-Cévennes presents a documentary film.

L’événement Projection film documentaire Nant a été mis à jour le 2025-12-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)