Projection film documentaire Nant
Projection film documentaire Nant samedi 24 janvier 2026.
Projection film documentaire
Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Dans le cadre de la journée Franco-Allemande, Doc-Cévennes propose la projection d’un film documentaire.
Nom du film non transmis à ce jour.
A 18h, à La Chapelle des Pénitents
Présenté par DOC-Cévennes en partenariat par Nant Nature Patrimoine .
Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Franco-German Day, Doc-Cévennes presents a documentary film.
L’événement Projection film documentaire Nant a été mis à jour le 2025-12-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)