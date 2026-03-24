Projection film documentaire Rural Centre socioculturel Le Donjon

Projection film documentaire Rural

Centre socioculturel 2 lot. Bois d’amour Le Donjon Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Film documentaire de Edouard Bergeon avec Jérôme Bayle

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Centre socioculturel 2 lot. Bois d’amour Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

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English :

Documentary film by Edouard Bergeon with Jérôme Bayle

L’événement Projection film documentaire Rural Le Donjon a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire