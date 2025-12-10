Projection film-documentaire Seven Muddy Gurdy

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Projection du film documentaire tourné en Louisiane ”Seven- Muddy Gurdy ” en présence de Gilles Chabenat.

Quand la vielle rencontre le blues du North Mississippi Hill Country. Ce film raconte l’histoire incroyable de la rencontre entre deux cultures, entre des musiciens hors pairs: le vielliste Gilles Chabenat, la guitariste et chanteuse Tia Gouttebel, le percussionniste et homme à l’origine du projet Marc Glomeau et l’ingénieur du son Pierre Bianchi venus de France, avec, dans le Mississippi, le guitariste et chanteur Cedric Burnside, la joueuse de fifre et chanteuse Shardé Thomas, le guitariste et chanteur Cameron Kimbrough et le guitariste et chanteur Pat Thomas. .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

English :

Screening of the documentary film shot in Louisiana ?Seven- Muddy Gurdy? in the presence of Gilles Chabenat.

L’événement Projection film-documentaire Seven Muddy Gurdy Lignières a été mis à jour le 2025-12-10 par OT LIGNIERES