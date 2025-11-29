Projection film documentaire Médiathèque Val Suran

Projection film documentaire

Médiathèque 16 Place de la Mairie Val Suran Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Projection film documentaire le samedi 29 novembre à 10h30 à la médiathèque de Val Suran.

Gratuit Inscription conseillée (place limitée).

Plongez au cœur de la construction des intrigues grâce au 1er épisode de la série documentaire “Code(s) polar” “Le criminel, la victime et l’enquêteur” de Stéphane Bergouhnioux et Jean marie Nizan. .

Médiathèque 16 Place de la Mairie Val Suran 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 53 45

English : Projection film documentaire

German : Projection film documentaire

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection film documentaire Val Suran a été mis à jour le 2025-11-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE