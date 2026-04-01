PROJECTION FILM ELLES INSPIRENT LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

Poucharramet

PROJECTION FILM ELLES INSPIRENT

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 22:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Dans ELLES INSPIRENT, Lila Carlier explore le pouvoir thérapeutique du corps à travers le regard d’une communauté de femmes au Cameroun. En participant à des ateliers de mouvement et d’expression, ces femmes redécouvrent leur estime de soi et la joie de vivre, malgré les violences qu’elles ont subie

Dans ELLES INSPIRENT, Lila Carlier explore le pouvoir thérapeutique du corps à travers le regard d’une communauté de femmes au Cameroun. En participant à des ateliers de mouvement et d’expression, ces femmes redécouvrent leur estime de soi et la joie de vivre, malgré les violences qu’elles ont subies.

Un voyage touchant au cœur du Cameroun.

Une immersion dans la force et la résilience d’une communauté de femmes.

À ne pas manquer !

En présence de la réalisatrice commingeoise.

#SEMIS 1 Les Semeuses

2h

14h30 Laure Niatel de EVEIL (3PA) nous invite à (re)découvrir les saveurs des plantes sauvages. Atelier cuisine, recettes et dégustation.

2h

14h Atelier bambou Création de treillis pour plante grimpante ! Viens t’initier au travail de cet incroyable matériau, en solo ou en duo

2h30

50€/pers ou 75€ en duo (création d’un support à 2)

Atelier animé par Noémie Totté de l’Atelier Entre-noeuds à Lahage

Toute la journée Venez dégoter la plante qui sera parfaite pour votre jardin !

Apportez vos semis, boutures et graines !

Une bourse aux plantes et graines ça sert à ça on donne, on prend et surtout on échange et on repart le sourire aux lèvres !

Toute la journée Venez fabriquer vos bombes à graines pour ensemencer la planète ! L’association des Jardins du Rieu Tort vous accompagne toute la journée.

17h UN FILM DE JACOB REDMAN ÉCRIT AVEC EVELYNE THYS & ANA SANY

Ode au printemps en Pays Toy

Une invitation à contempler la beauté alors que le printemps éclot dans les Hautes-Pyrénées. Les plantes deviennent prétexte à la narration poétique, accompagnées par les voix de passionnés qui racontent avec sensibilité leur lien à la flore. La poésie rencontre la connaissance scientifique, elle nous incite à poser un regard nouveau sur ce monde silencieux et vulnérable. .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

In ELLES INSPIRENT, Lila Carlier explores the therapeutic power of the body through the eyes of a community of women in Cameroon. By taking part in movement and expression workshops, these women rediscover their self-esteem and joie de vivre, despite the violence they have endured

L’événement PROJECTION FILM ELLES INSPIRENT Poucharramet a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE