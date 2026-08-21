Projection film « Espalungue, royaume des chauves-souris », arrens-marsous – MVA, Marsous

Informations pratiques

Projection film « Espalungue, royaume des chauves-souris » Vendredi 28 août, 18h00 arrens-marsous – MVA Hautes-Pyrénées

Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:00:00+02:00

« Un homme rentre dans une grotte hantée par les chauves-souris, il n’en ressortira que 9 mois plus tard après s’être immergé dans les secrets de ces êtres hors du commun. De l’hibernation à l’envolée automnale, en passant par la reproduction, ce film est un voyage très particulier au centre de la terre. »

Cinéma-Maison du Val d’Azun

arrens-marsous – MVA 1 place du val d’azun Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0562974949 »}]

Film-documentaire de Tanguy Stoecklé – durée 26 min. Suivi d’une discussion avec un garde du Parc national.