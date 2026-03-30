Projection film et atelier création LES TOUTES PETITES Créatures 2 au Cinéma les Bains douches Cinéma Les Bains Douches Montbéliard

Projection film et atelier création LES TOUTES PETITES Créatures 2 au Cinéma les Bains douches

Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Projection film et atelier création LES TOUTES PETITES Créatures 2 au Cinéma les Bains douches (Ciné Plouf !) dès 3 ans

au cinéma Les Bains Douches, Montbéliard

Séance le mercredi 1er avril à 10h30, suivie d’un atelier de création d’une petite créature.

Synopsis Les cinq petites créatures colorées reviennent pour explorer leur univers jouer, dessiner, nourrir les animaux de la ferme et partager des moments d’entraide. Un programme poétique qui célèbre la positivité, la tolérance et la découverte du monde. .

Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Projection film et atelier création LES TOUTES PETITES Créatures 2 au Cinéma les Bains douches

L’événement Projection film et atelier création LES TOUTES PETITES Créatures 2 au Cinéma les Bains douches Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD