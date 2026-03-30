Projection film et atelier création LES TOUTES PETITES Créatures 2 au Cinéma les Bains douches Cinéma Les Bains Douches Montbéliard
Projection film et atelier création LES TOUTES PETITES Créatures 2 au Cinéma les Bains douches Cinéma Les Bains Douches Montbéliard mercredi 1 avril 2026.
Projection film et atelier création LES TOUTES PETITES Créatures 2 au Cinéma les Bains douches
Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:30:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Projection film et atelier création LES TOUTES PETITES Créatures 2 au Cinéma les Bains douches (Ciné Plouf !) dès 3 ans
au cinéma Les Bains Douches, Montbéliard
Séance le mercredi 1er avril à 10h30, suivie d’un atelier de création d’une petite créature.
Synopsis Les cinq petites créatures colorées reviennent pour explorer leur univers jouer, dessiner, nourrir les animaux de la ferme et partager des moments d’entraide. Un programme poétique qui célèbre la positivité, la tolérance et la découverte du monde. .
Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection film et atelier création LES TOUTES PETITES Créatures 2 au Cinéma les Bains douches
L’événement Projection film et atelier création LES TOUTES PETITES Créatures 2 au Cinéma les Bains douches Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Montbéliard (Doubs)
- Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard 30 mars 2026
- Concert L’entretien des muses Auditorium du Conservatoire Montbéliard 31 mars 2026
- Visite commentée Une heure, une oeuvre Place Saint-Martin Montbéliard 1 avril 2026
- Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard 2 avril 2026
- Rencontre réalisateur: avec NOUS L’ORCHESTRE au Cinéma les Bains Douches Cinéma Les Bains Douches Montbéliard 3 avril 2026