Projection film et conférence La grande rêvasion au Cinéma les Bains Douches Cinéma Les Bains Douches Montbéliard

Projection film et conférence La grande rêvasion au Cinéma les Bains Douches Cinéma Les Bains Douches Montbéliard mercredi 8 avril 2026.

Projection film et conférence La grande rêvasion au Cinéma les Bains Douches

Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:30:00
fin : 2026-04-08

Date(s) :
2026-04-08

Projection film et conférence La grande rêvasion au Cinéma les Bains Douches dès 4 ans
Séance le mercredi 8 avril à 10h30, suivie d’une discussion en salle.

Trois courts-métrages où l’imagination prend son envol entre mystère, découvertes et courage. Un programme pensé pour éveiller la curiosité et aider les plus jeunes à prendre confiance en eux.   .

Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Projection film et conférence La grande rêvasion au Cinéma les Bains Douches

L’événement Projection film et conférence La grande rêvasion au Cinéma les Bains Douches Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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