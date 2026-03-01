Projection Film Fête du Mimosa 2026 et Résultats du concours photos salle Le Galion Saint-Trojan-les-Bains
Projection Film Fête du Mimosa 2026 et Résultats du concours photos salle Le Galion Saint-Trojan-les-Bains samedi 28 mars 2026.
Projection Film Fête du Mimosa 2026 et Résultats du concours photos
salle Le Galion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Projection de la vidéo rétrospective sur l’édition 2026 de la Fête du Mimosa de Saint-Trojan-les-Bains, résultats du concours photos du Mimosa d’Or et du concours du plus beau char.
.
salle Le Galion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mimosa Festival 2026 Film Screening and Photo Contest Results
Screening of the retrospective video on the 2026 edition of the Saint-Trojan-les-Bains Mimosa Festival, results of the Mimosa d’Or photo contest and the most beautiful float contest.
L’événement Projection Film Fête du Mimosa 2026 et Résultats du concours photos Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes