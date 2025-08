Projection Film Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch

Projection Film Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch mercredi 6 août 2025.

Projection Film

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde

Date :

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Un jeune garçon de 10 ans rêve de devenir aventurier et explorateur. Le jour où il est malgré lui oublié par erreur sur une aire d’autoroute alors qu’il est en chemin pour aller rendre visite à sa grand-mère malade, il décide de n’écouter que son courage et coupe à travers la forêt pour rejoindre tout seul sa Mémé. Mais cette forêt est bien mystérieuse et le jeune garçon va devoir affronter des créatures étranges…

Thèmes créatures, enfance, forêt, étrange

Durée 1h22

Dès 6 ans .

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22 bibliotheque@latestedebuch.fr

