Projection Film Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch

Projection Film

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Un homme élevant seul ses sept enfants suite à la disparition de son épouse se sent dépassé par les évènements. Ses enfants lui font vivre un véritable enfer et son horrible tante le menace de lui retirer son aide financière s’il ne retrouve pas une femme rapidement. Seul un miracle pourrait le sauver de ce mauvais pas ! Et quand on parle de miracle, débarque subitement dans cette famille une nounou mystérieuse aux pouvoirs magiques, qui va remettre tout le monde au pas. Mais les enfants sont bien décidés à faire ce qui leur chante !

Thèmes enfance, magie, famille

Durée 1h40

Dès 6 ans .

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22 bibliotheque@latestedebuch.fr

