Projection Film Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde

Il existe un monde magique où vivent de drôles

de fées qui, la nuit venue, s’invitent déposer des

cadeaux chez les humains. L’une d’elles se

retrouve coincée sur Terre. Un dessin animé

plein de féerie, à venir voir avec les plus jeunes,

tout en se régalant d’un bon pop-corn !

Thèmes amitié, magie, rencontre

Thèmes lien humain, voyage, accomplissement

Durée 1h20

À partir de 3 ans .

