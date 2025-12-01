Projection Film Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch
mercredi 31 décembre 2025.
Projection Film
Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Il existe un monde magique où vivent de drôles
de fées qui, la nuit venue, s’invitent déposer des
cadeaux chez les humains. L’une d’elles se
retrouve coincée sur Terre. Un dessin animé
plein de féerie, à venir voir avec les plus jeunes,
tout en se régalant d’un bon pop-corn !
Thèmes amitié, magie, rencontre
Thèmes lien humain, voyage, accomplissement
Durée 1h20
À partir de 3 ans .
Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22 bibliotheque@latestedebuch.fr
