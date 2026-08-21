Projection film Le silence du fleuve, Cinéma le Méliès, Port-de-Bouc

Informations pratiques

Projection film Le silence du fleuve Dimanche 20 septembre, 17h00 Cinéma le Méliès Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

17h : Projection du film Le silence du fleuve de Medhi Lallaoui au cinéma le Méliès en présence du réalisateur

Suivie d’une rencontre avec Medhi Lallaoui et Olivier Le Cour Grandmaison, la question de la reconnaissance coloniale de la France. Une lutte pour la mémoire

Cinéma le Méliès 51 Av. de la Mer, 13110 Port-de-Bouc, France Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

17h : Projection du film Le silence du fleuve de Medhi Lallaoui au cinéma le Méliès en présence du réalisateur

©ville de Port de Bouc