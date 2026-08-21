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Projection film Le silence du fleuve, Cinéma le Méliès, Port-de-Bouc

dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma le Méliès · Port-de-Bouc

Projection film Le silence du fleuve, Cinéma le Méliès, Port-de-Bouc

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cinéma le Méliès
Adresse
51 Av. de la Mer, 13110 Port-de-Bouc, France
Ville
13110 Port-de-Bouc
Département
Bouches-du-Rhône

Projection film Le silence du fleuve Dimanche 20 septembre, 17h00 Cinéma le Méliès Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

  • 17h : Projection du film Le silence du fleuve de Medhi Lallaoui au cinéma le Méliès en présence du réalisateur
  • Suivie d’une rencontre avec Medhi Lallaoui et Olivier Le Cour Grandmaison, la question de la reconnaissance coloniale de la France. Une lutte pour la mémoire

Cinéma le Méliès 51 Av. de la Mer, 13110 Port-de-Bouc, France Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
17h : Projection du film Le silence du fleuve de Medhi Lallaoui au cinéma le Méliès en présence du réalisateur

©ville de Port de Bouc

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