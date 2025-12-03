Projection film Panique à Noêl Forbach

Projection film Panique à Noêl

Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Vendredi 2025-12-03 18:00:00

fin : 2025-12-31 22:30:00

Date(s) :

2025-12-03

A partir du 3 décembre 2025 ! Une adorable famille de souris se prépare à célébrer Noël dans leur chaleureuse maison. Tout est prêt pour des fêtes parfaites… jusqu’à l’irruption d’intrus qui débarquent soudain. Des humains ! Pire une famille d’humains, qui souhaitent eux aussi profiter d’un Noël à la campagne. Mais pas question pour les souris de se laisser déloger ! Elles décident de faire fuir coûte que coûte les trouble-fêtes. La guerre est déclarée, et, dans cette bataille de Noël, personne ne se fera de cadeaux…Tout public

Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 892 68 01 25

English :

Starting December 3, 2025! An adorable family of mice is preparing to celebrate Christmas in their cosy home. Everything is set for a perfect holiday? until intruders suddenly appear. Humans! Worse: a family of humans, who also want to enjoy Christmas in the country. But the mice don’t want to be turned away! They decide to scare off the troublemakers at all costs. War is declared, and in this Christmas battle, nobody is going to give each other any presents?

German :

Ab dem 3. Dezember 2025! Eine liebenswerte Mäusefamilie bereitet sich auf das Weihnachtsfest in ihrem gemütlichen Zuhause vor. Alles ist für ein perfektes Fest vorbereitet bis plötzlich Eindringlinge auftauchen. Es sind Menschen! Schlimmer noch: eine Familie von Menschen, die ebenfalls Weihnachten auf dem Land verbringen wollen. Doch die Mäuse lassen sich nicht vertreiben! Sie beschließen, die Störenfriede zu vertreiben, koste es, was es wolle. Der Krieg ist eröffnet, und in dieser Weihnachtsschlacht wird sich niemand etwas schenken

Italiano :

Dal 3 dicembre 2025! Un’adorabile famiglia di topi si prepara a festeggiare il Natale nella sua accogliente casa. Tutto è pronto per la perfetta stagione delle feste, finché non compaiono improvvisamente degli intrusi. Umani! Peggio: una famiglia di umani, che vuole anch’essa godersi il Natale in campagna. Ma i topi non hanno intenzione di farsi sfrattare! Decidono di spaventare i disturbatori a tutti i costi. La guerra è dichiarata e in questa battaglia natalizia nessuno regalerà regali?

Espanol :

¡A partir del 3 de diciembre de 2025! Una adorable familia de ratones se prepara para celebrar la Navidad en su acogedor hogar. Todo está listo para unas fiestas perfectas… hasta que de repente aparecen unos intrusos. ¡Humanos! Peor aún: una familia de humanos, que también quieren disfrutar de la Navidad en el campo. Pero los ratones no están dispuestos a dejarse echar Deciden ahuyentar a toda costa a los alborotadores. La guerra está declarada, y en esta batalla navideña nadie va a hacer regalos..

