Projection film Sépia, l’odyssée d’une seiche Salle des fêtes Névez
Projection film Sépia, l’odyssée d’une seiche Salle des fêtes Névez dimanche 29 mars 2026.
Projection film Sépia, l’odyssée d’une seiche
Salle des fêtes Rue de Kerilis Névez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 18:00:00
fin : 2026-03-29 19:30:00
Date(s) :
2026-03-29
Projection du film SEPIA, L’ODYSSEE D’UNE SEICHE tourné en Bretagne sur la seiche.
La projection sera suivie d’un échange avec Romain GUENARD, l’un des 2 réalisateurs.
Cette soirée est proposée par l’association La Fabriq’ de Nevez. .
Salle des fêtes Rue de Kerilis Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 61 79 74 58
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English : Projection film Sépia, l’odyssée d’une seiche
L’événement Projection film Sépia, l’odyssée d’une seiche Névez a été mis à jour le 2026-03-24 par OTC CCA
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