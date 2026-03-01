Projection film Sépia, l’odyssée d’une seiche Salle des fêtes Névez

Projection film Sépia, l’odyssée d’une seiche

Salle des fêtes Rue de Kerilis Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 18:00:00

fin : 2026-03-29 19:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Projection du film SEPIA, L’ODYSSEE D’UNE SEICHE tourné en Bretagne sur la seiche.

La projection sera suivie d’un échange avec Romain GUENARD, l’un des 2 réalisateurs.

Cette soirée est proposée par l’association La Fabriq’ de Nevez. .

Salle des fêtes Rue de Kerilis Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 61 79 74 58

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English : Projection film Sépia, l’odyssée d’une seiche

L’événement Projection film Sépia, l’odyssée d’une seiche Névez a été mis à jour le 2026-03-24 par OTC CCA