Projection film Sépia, l’odyssée d’une seiche Salle des fêtes Névez

Projection film Sépia, l’odyssée d’une seiche Salle des fêtes Névez dimanche 29 mars 2026.

Projection film Sépia, l’odyssée d’une seiche

Salle des fêtes Rue de Kerilis Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 18:00:00
fin : 2026-03-29 19:30:00

Date(s) :
2026-03-29

Projection du film SEPIA, L’ODYSSEE D’UNE SEICHE tourné en Bretagne sur la seiche.
La projection sera suivie d’un échange avec Romain GUENARD, l’un des 2 réalisateurs.
Cette soirée est proposée par l’association La Fabriq’ de Nevez.   .

Salle des fêtes Rue de Kerilis Névez 29920 Finistère Bretagne +33 6 61 79 74 58 

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English : Projection film Sépia, l’odyssée d’une seiche

L’événement Projection film Sépia, l’odyssée d’une seiche Névez a été mis à jour le 2026-03-24 par OTC CCA

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