PROJECTION FILM SURPRISE Clermont-l’Hérault 16 juillet 2025 07:00

Hérault

PROJECTION FILM SURPRISE 14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

2025-08-06

2025-08-20

Projection film surprise avec Hélène, choix depuis la plateforme ARTE Video

Projection film surprise avec Hélène, choix depuis la plateforme ARTE Video

Dès 4 ans. Gratuit. Sur inscription. .

14 Rue Louis Blanc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53

English :

Surprise film screening with Hélène, selected from the ARTE Video platform

German :

Vorführung eines Überraschungsfilms mit Hélène, Auswahl von der Plattform ARTE Video

Italiano :

Proiezione di un film a sorpresa con Hélène, scelto dalla piattaforma ARTE Video

Espanol :

Proyección sorpresa de una película con Hélène, elegida de la plataforma ARTE Video

L’événement PROJECTION FILM SURPRISE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS