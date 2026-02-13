Projection film « Toubib », Cinéma Grand Écran – Limoges – Centre-ville, Limoges

Projection film « Toubib » Jeudi 26 février, 20h30 Cinéma Grand Écran – Limoges – Centre-ville Haute-Vienne

12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T20:30:00+01:00 – 2026-02-26T22:30:00+01:00

Fin : 2026-02-26T20:30:00+01:00 – 2026-02-26T22:30:00+01:00

Votre participation à cet événement revêt une dimension solidaire : chaque billet acheté par un médecin, au tarif de 12 €, permet de parrainer un étudiant en médecine et de lui offrir sa place pour cette projection. Cette initiative vise à favoriser la rencontre et l’échange entre médecins et futurs professionnels de santé autour d’une œuvre engagée.

Synopsis : En 2010, Angel a 18 ans et choisit de « faire médecine ». Antoine se lance dans un film qui suivra les douze années d’apprentissage de son petit frère, douze ans de vie ponctués de remises en question et de prises de conscience. « Toubib » est un voyage au cœur de notre « état de santé » : ce qui nous lie à la vie, à la mort.

Cinéma Grand Écran – Limoges – Centre-ville 9 Pl. Denis Dussoubs, 87000 Limoges Limoges 87000 Les Émailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

La BIPE a le plaisir de vous inviter à la projection du film-documentaire « Toubib », réalisé par Antoine Page, qui se tiendra le 26 février 2026 au cinéma Grand Écran – Centre-ville.