Projection film « Trail 13 sommets » L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence

Projection film « Trail 13 sommets » L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence vendredi 12 septembre 2025.

Projection film « Trail 13 sommets »

Vendredi 12 septembre 2025 de 20h30 à 22h. L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 20:30:00

fin : 2025-09-12 22:00:00

Date(s) :

2025-09-12

Rendez-vous le vendredi 12 septembre à 20h30 à l’auditorium pour découvrir Trail 13 Sommets

Ce film gratuit de 45mn retrace le défi de Théo Bourdarel, qui a parcouru plus de 170 km et 6 000m de dénivelé en moins de 30 heures, pour relier les treize sommets emblématiques de Provence.



La séance sera suivie d’un échange pour partager les coulisses de cette expérience. .

L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 09 65

English :

Join us on Friday, September 12 at 8:30 p.m. in the auditorium to discover « Trail 13 Sommets »

German :

Wir treffen uns am Freitag, den 12. September um 20:30 Uhr im Auditorium, um « Trail 13 Sommets » zu entdecken

Italiano :

Unitevi a noi venerdì 12 settembre alle 20.30 nell’auditorium per scoprire « Trail 13 Sommets »

Espanol :

Acompáñenos el viernes 12 de septiembre a las 20.30 horas en el auditorio para descubrir « Trail 13 Sommets »

L’événement Projection film « Trail 13 sommets » Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de Salon de Provence