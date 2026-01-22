Projection Films d’Animation Metz

Projection Films d’Animation

Dans le cadre des Journées art et culture dans l’enseignement supérieur

Une soirée autour de films courts réalisés par les étudiants plasticiens et musiciens de l’École Supérieure d’Art de Lorraine, entre images, sons et gestes, au croisement du Pôle Musique et Danse et du Pôle Arts plastiques d’Épinal.

Des échanges et des projections performées en direct nourriront cette rencontre avec l’intervention des étudiants.

Cette projection est sur réservation.Tout public

As part of the Journées art et culture dans l?enseignement supérieur (art and culture days in higher education)

An evening of short films by visual arts and music students from the École Supérieure d?Art de Lorraine, featuring images, sounds and gestures, at the crossroads of Épinal?s Pôle Musique et Danse and Pôle Arts Plastiques.

Discussions and live screenings will feed this encounter with the students? contributions.

Please reserve in advance for this screening.

