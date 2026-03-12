Projection fim étudiant : « Mourra qui pourra » Ecole Centrale de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 18:15 – 19:15

Gratuit : oui Tout public

Mourra qui pourra, synopsis :La Mort a disparu. Pascal Chevalier, médecin légiste désormais au chômage, décide de mener l’enquête pour retrouver la Mort.Découvrez la bande annonceLe film est intégralement en anglais avec sous-titres en français.Projections (amphi C de l’École centrale) ouvertes au public sur inscription

Ecole Centrale de Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 40 37 16 00 http://www.ec-nantes.fr contact@ec-nantes.fr https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaUQeSCWOr2-p_w3H93Iy0FaAqSNTQc6_tF4H1V91EgckCJA/viewform?usp=header



Afficher la carte du lieu Ecole Centrale de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

