Projection – Finis Terrae Médiathèque Angèle Vannier Bazouges la Perouse

Projection – Finis Terrae Vendredi 19 septembre, 20h00 Médiathèque Angèle Vannier Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T21:30:00

Fin : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T21:30:00

Focus « classique du cinéma » en ouverture des Journées Européennes du Patrimoine

Synopsis du dernier film muet de Jean Epstein (1929), à la fois poétique, fantastique et merveilleux :

Sur un îlot désertique de Bretagne, quatre pêcheurs de goémons travaillent l’été dans un complet isolement.

Durant une bagarre, Jean-Marie blesse son camarade Ambroise, qui ne peut plus travailler. Sans communication possible avec Ouessant, Jean-Marie décide de le charger sur sa barque et lutte contre la mer pour l’emmener sur l’île. Pendant ce temps, le médecin d’Ouessant, inquiet de leur silence, part en voilier à leur rencontre.

Public ados et adultes – Durée : 1h22

Médiathèque Angèle Vannier 31 rue du Maine 35560 Bazouges-La-Pérouse Bazouges la Perouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 (0)2 99 97 17 07 https://bibliotheques.couesnon-mdb.fr/bazouges-la-perouse https://www.facebook.com/CultureCouesnonMarchesdeBretagne Cette nouvelle médiathèque, inauguré fin 2023, se veut un modèle de construction écologique et participative.

En effet, ce projet primé par le prix national des « Petites Bibliothèques » est le fruit d’une longue démarche associant les habitants avec le support d’Ecobatys, centre de formation en écoconstruction basé à Maen Roch, pour la préparation de briques en terre.

Son nom est un hommage à la poétesse Angèle Vannier, qui a marqué l’histoire de la commune. Parking dans le centre-bourg de Bazouges-la-Pérouse

