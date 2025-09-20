Projection Flâneries et rétrospectives retournacoises La Filature Retournac

La Filature 13 allée des Platanes Retournac Haute-Loire

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Retrouvez à travers ce film, la vie de Retournac entre les années 12939 et 1960.

La Filature 13 allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes patrimoine.retournac@outlook.fr

English :

This film tells the story of life in Retournac between 12,939 and 1960.

German :

Finden Sie in diesem Film das Leben in Retournac zwischen den Jahren 12939 und 1960 wieder.

Italiano :

Questo film racconta la vita a Retournac tra il 12.939 e il 1960.

Espanol :

Esta película narra la vida en Retournac entre 12939 y 1960.

