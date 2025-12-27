Projection Français, langue étrangère ! Salle des fêtes d’Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan

Projection Français, langue étrangère !

Salle des fêtes d'Arras-en-Lavedan

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Les associations 3A, La Pourtère, Ciné-voyageur, en collaboration avec le Tiers Lieu d’Azun vous proposent une soirée de projection à Arras-en-Lavedan.

Le film FLE parle du rapport à la langue française des migrant.e.s d’hier et d’aujourd’hui autour d’Argelès-Gazost. Sur ce secteur traditionnellement accueillant, des associations locales participent aujourd’hui à l’accueil de nouvelles générations de migrant.e.s. Anciennes ou nouvelles, ces générations sont confrontées à l’apprentissage de la langue française. FLE donne la parole à une dizaine d’hommes et de femmes qui parlent de ce parcours. Une expérience intense, marquante, racontée en français !

Un film de Jean Pacholder.

– A la salle des fêtes d’Arras en Lavedan.

– Participation libre au profit des associations La Pourtère & Association Accueil Azun. .

Salle des fêtes d’Arras-en-Lavedan ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The associations 3A, La Pourtère and Ciné-voyageur, in collaboration with the Tiers Lieu d’Azun, are organizing an evening of screenings in Arras-en-Lavedan.

The film FLE explores the relationship of migrants, past and present, to the French language around Argelès-Gazost. In this traditionally welcoming area, local associations are now helping to welcome new generations of migrants. Old or new, these generations are faced with the challenge of learning the French language. FLE gives the floor to a dozen men and women who talk about this journey. An intense, life-changing experience, told in French!

A film by Jean Pacholder.

