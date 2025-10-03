Projection France, une histoire d’amour Cinéma Club 6 Saint-Brieuc
Projection France, une histoire d’amour Cinéma Club 6 Saint-Brieuc vendredi 3 octobre 2025.
Projection France, une histoire d’amour
Cinéma Club 6 40 Boulevard Clemenceau Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 20:00:00
fin : 2025-10-03 22:00:00
Date(s) :
2025-10-03
Projection en avant-première du documentaire « France, une histoire d’amour » de Yann Arthus-Bertrand et Michaël Pitiot. C’est aussi l’occasion de voir sur grand écran les 161 portraits réalisés avec les Briochines et Briochins.
• Projection du documentaire France, une histoire d’amour (durée 1h45)
Après avoir exploré le monde, Yann Arthus-Bertrand revient chez lui, en France, à la rencontre
de Français et Françaises qui agissent concrètement pour faire avancer leur monde. Tourné
comme un road-movie à travers tout le pays, ce documentaire touchant et humain invite à la
curiosité et au vivre-ensemble. Ces rencontres révèlent des paroles sincères et des moments
rares, dessinant le portrait d’hommes et de femmes engagés.
• Rencontre avec le réalisateur Michaël Pitiot
À l’issue de la séance, le public pourra échanger avec le co-réalisateur Michaël Pitiot.
• Vente du livre de photographies de Yann Arthus-Bertrand France, un album de famille en partenariat avec La Nouvelle Librairie de Saint-Brieuc
• Projection de la séance photo de 2024 à la diffusion des 161 portraits
En mai 2024, la Ville a accueilli le studio photo itinérant de Yann Arthus-Bertrand à la salle de Robien
(28, 29 et 30 mai). Ce dispositif a permis aux Briochines et aux Briochins de participer à son projet
France, un album de famille , en se faisant photographier seul.e.s, en famille, entre amis ou avec
leurs animaux…
Découverte sur grand écran des 161 portraits réalisés à Saint-Brieuc lors de ces journées exceptionnelles. Une manière de prolonger ce moment fort et de célébrer les habitants qui ont participé à ce projet collectif. .
Cinéma Club 6 40 Boulevard Clemenceau Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 83 26
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Projection France, une histoire d’amour Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-25 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme