Projection France, une histoire d’amour Cinéma Club 6 Saint-Brieuc

Cinéma Club 6 40 Boulevard Clemenceau Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03 22:00:00

2025-10-03

Projection en avant-première du documentaire « France, une histoire d’amour » de Yann Arthus-Bertrand et Michaël Pitiot. C’est aussi l’occasion de voir sur grand écran les 161 portraits réalisés avec les Briochines et Briochins.

• Projection du documentaire France, une histoire d’amour (durée 1h45)

Après avoir exploré le monde, Yann Arthus-Bertrand revient chez lui, en France, à la rencontre

de Français et Françaises qui agissent concrètement pour faire avancer leur monde. Tourné

comme un road-movie à travers tout le pays, ce documentaire touchant et humain invite à la

curiosité et au vivre-ensemble. Ces rencontres révèlent des paroles sincères et des moments

rares, dessinant le portrait d’hommes et de femmes engagés.

• Rencontre avec le réalisateur Michaël Pitiot

À l’issue de la séance, le public pourra échanger avec le co-réalisateur Michaël Pitiot.

• Vente du livre de photographies de Yann Arthus-Bertrand France, un album de famille en partenariat avec La Nouvelle Librairie de Saint-Brieuc

• Projection de la séance photo de 2024 à la diffusion des 161 portraits

En mai 2024, la Ville a accueilli le studio photo itinérant de Yann Arthus-Bertrand à la salle de Robien

(28, 29 et 30 mai). Ce dispositif a permis aux Briochines et aux Briochins de participer à son projet

France, un album de famille , en se faisant photographier seul.e.s, en famille, entre amis ou avec

leurs animaux…

Découverte sur grand écran des 161 portraits réalisés à Saint-Brieuc lors de ces journées exceptionnelles. Une manière de prolonger ce moment fort et de célébrer les habitants qui ont participé à ce projet collectif. .

Cinéma Club 6 40 Boulevard Clemenceau Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne

