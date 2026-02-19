Projection | FRANCES, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Projection | FRANCES Samedi 28 mars, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:45:00+01:00

Fin : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:45:00+01:00

FRANCES

Un film de Graeme Clifford

Etats-Unis, 1982, 140’, vostfr

Avec Jessica Lange, Sam Shepard

Frances Farmer est une comédienne belle, libre, vive, pleine de talent. Parce qu’elle refuse d’être exploitée et cantonnée à des rôles de second plan, sa carrière sera brisée. Sa mère prend un contrôle presque total sur sa vie, jusqu’à la faire interner et lui faire subir les traitements brutaux imposés aux aliénés.

Un récit intense inspiré de l’histoire vraie d’une femme oubliée, qui interroge la perception de la folie selon les normes et les époques.

Séance présentée par Marguerite Vappereau, enseignante et chercheuse en études cinématographiques à l’université Bordeaux Montaigne.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dans le cadre de la Fabrique du Citoyen 2026, projection du film Frances de Graeme Clifford présenté par Marguerite Vappereau. cinéma folie

