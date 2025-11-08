Projection Fulgurée Quand la foudre ne tue pas Salle du Foyer Azerailles

Projection Fulgurée Quand la foudre ne tue pas

Le groupe des Fulgurés d’Azerailles a le plaisir de vous inviter à la projection de la série documentaire Fulgurée, quand la foudre ne tue pas par Emilie Grall et Mickaël Royer. Entrée libre.Tout public

Salle du Foyer Place Richez Close Azerailles 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 15 14

English :

The Fulgurés d’Azerailles group is pleased to invite you to the screening of the documentary series Fulgurée, quand la foudre ne tue pas by Emilie Grall and Mickaël Royer. Free admission.

German :

Die Gruppe der Fulgurés d’Azerailles freut sich, Sie zur Vorführung der Dokumentarserie Fulgurée, quand la foudre ne tue pas von Emilie Grall und Mickaël Royer einzuladen. Eintritt frei.

Italiano :

Il gruppo Fulgurés d’Azerailles è lieto di invitarvi alla proiezione del documentario Fulgurée, quand la foudre ne tue pas di Emilie Grall e Mickaël Royer. Ingresso libero.

Espanol :

El grupo Fulgurés d’Azerailles tiene el placer de invitarle a la proyección de la serie documental Fulgurée, quand la foudre ne tue pas de Emilie Grall y Mickaël Royer. Entrada gratuita.

