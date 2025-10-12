Projection – Genèse d’un repas Cité de l’Économie Paris

Projection – Genèse d’un repas Cité de l’Économie Paris dimanche 12 octobre 2025.

À partir d’un simple repas, Luc Moullet explore en 1978 les rouages de la mondialisation avec humour et mordant, dans un documentaire visionnaire mêlant enquête économique, satire et journal intime décalé.

Film documentaire de Luc Moullet, 1978, Production : Les Films de Luc Moullet



Partant d’un repas composé d’œufs, de thon en boîte et de bananes, Luc Moullet remonte la chaîne qui a mené ces aliments à son assiette. À travers des interviews de responsables de supermarchés, grossistes, importateurs, fabricants et ouvriers, ce documentaire réalisé en 1978 dresse un portrait à la fois burlesque et tragique de la mondialisation en marche, explorant les circuits économiques et sociaux qui façonnent notre consommation quotidienne. Visionnaire et iconoclaste, Luc Moullet livre un film captivant mêlant analyse économique, journal intime décalé et satire mordante.

Infos pratiques :

Durée : 1h50

: 1h50 Date : Dimanche 12 octobre à 14h30

Dimanche 12 octobre à 14h30 Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

dans la limite des places disponibles Réservation conseillée

Projection du film « Genèse d’un repas » de Luc Moullet.

Le dimanche 12 octobre 2025

de 14h30 à 16h20

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-12T17:30:00+02:00

fin : 2025-10-12T19:20:00+02:00

Date(s) : 2025-10-12T14:30:00+02:00_2025-10-12T16:20:00+02:00

Cité de l’Économie 1, place du Général Catroux 75017 Paris

+33186471017 contact@citeco.fr