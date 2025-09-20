Projection gratuite de courts-métrages au Belvédère du Parc de Belleville Amphithéâtre du Parc de Belleville Paris

Projection gratuite de courts-métrages au Belvédère du Parc de Belleville Amphithéâtre du Parc de Belleville Paris vendredi 19 septembre 2025.

La séance durera environ 1h30, au programme :

Increvables – Elliot Totzauer et Emma Sandona – 2024 – 9’ (documentaire)

Longue Distance – Iulia Voitova – 2024 – 8′ (animation)

Soixante-sept millisecondes – fleuryfontaine – 2025 – 15′ (documentaire)

Les pieds dans l’eau – Eloïc Gimenez Yoon – 2024 – 9′ (animation)

Rapide – Paul Rigoux – 2023 – 24′ (fiction)

Notre nouveau ciné-club est ouvert à tous et toutes pour profiter de courts-métrages gratuitement.

Nous avons besoin de votre soutien pour financer nos projections (notamment la location de matériel), si le coeur vous en dit, nous recevons vos petits et grands dons à prix libre sur cette cagnotte.

C’est gratuit, à l’amphithéâtre du Parc de Belleville (Paris 20), le 19 septembre, à 21h00.

Le Parc de Belleville ouvre ses portes exceptionnellement pour cette soirée de cinéma en plein-air. Veuillez prévoir de quoi vous tenir au chaud de la fraicheur de la soirée.

Le nouveau ciné-club Les Bobines de Belleville propose sa troisième soirée de projection de courts-métrages regroupés sous le thème « A toute allure(s) ».

Le vendredi 19 septembre 2025

de 21h00 à 23h00

gratuit

Places limitées ! Prenez votre ticket via la billetterie gratuite.

Tout public.

Amphithéâtre du Parc de Belleville 27 Rue Piat 75020 L’entrée se fait par le Belvédère de Belleville – Métro : 11, arrêt Pyrénées – 2, arrêt Belleville / CouronnesParis

https://my.weezevent.com/cine-club-les-bobines-de-belleville-projections-de-courts-metrages bobinesdebelleville@gmail.com https://fb.me/e/3x5UC2xhR https://fb.me/e/3x5UC2xhR