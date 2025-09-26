Projection gratuite Pierrette et le peintre Val-de-Scie

Projection gratuite Pierrette et le peintre Val-de-Scie vendredi 26 septembre 2025.

Projection gratuite Pierrette et le peintre

Salle des fêtes d’Auffay Val-de-Scie Seine-Maritime

2025-09-26 19:00:00

2025-09-26

2025-09-26

La première projection du film de Léa Gasquet « Pierrette et le peintre », vous sera proposée le vendredi 26 septembre 2025 à 19h à la salle des fête d’Auffay, grâce à l’aimable mise à disposition des lieux par la municipalité.

« Pierrette et le Peintre » (35 minutes) est une rêverie sur l’histoire du peintre autodidacte René Couturier, à travers le récit de Pierrette, sa sœur, qui tenait le café Le Blason, et des souvenirs des habitués du lieu.

La première du film est à Auffay, où le film a été tourné. C’est également une manière de remercier la famille de Pierrette et René, ainsi que les habitants et habitués du café, qui ont fait confiance à la réalisatrice Léa Gasquet.

La projection sera suivie d’un verre de l’amitié.

Venez nombreux et nombreuses !

N’hésitez pas si vous le souhaitez, à inviter du monde et à partager le lien vers l’évènement Facebook https://fb.me/e/5VZDlKFM8 .

Salle des fêtes d’Auffay Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 81 53

