Projection Guatemala terre des Mayas place de la gare Royan

Début : 2025-10-20 14:00:00

2025-10-20

Situé en Amérique centrale, le Guatemala est au cœur de la civilisation Maya, qui a jadis édifié les monumentales pyramides sur le site mondialement célèbre de Tikal.

place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10 25eme.im@gmail.com

English :

Located in Central America, Guatemala is at the heart of the Mayan civilization, which once built the monumental pyramids on the world-famous site of Tikal.

German :

Guatemala liegt in Mittelamerika und ist das Herz der Maya-Zivilisation, die einst die monumentalen Pyramiden an der weltberühmten Stätte Tikal errichtete.

Italiano :

Situato in America Centrale, il Guatemala è il cuore della civiltà Maya, che un tempo costruiva le monumentali piramidi nel sito di Tikal, famoso in tutto il mondo.

Espanol :

Situada en Centroamérica, Guatemala se encuentra en el corazón de la civilización maya, que en su día construyó las monumentales pirámides del mundialmente famoso yacimiento de Tikal.

L’événement Projection Guatemala terre des Mayas Royan a été mis à jour le 2025-09-17 par Mairie de Royan