Projection Haguenau
Projection Haguenau samedi 21 février 2026.
Projection
24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-21 18:00:00
fin : 2026-02-21 20:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Votez le jour-même pour la projection de votre film préféré parmi la sélection proposée autour de la thématique des robots.
Votez le jour-même pour la projection de votre film préféré parmi la sélection proposée autour de la thématique des robots.
Dans le cadre de la journée thématique sur les robots. 0 .
24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vote the same day for your favorite film from a selection of robot-themed films.
L’événement Projection Haguenau a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau